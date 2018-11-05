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التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:00 ص
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لتنفيذ وتفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إن قرابة 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية القضائية وهم الأعضاء الممنوحين حق الضبطية القضائية بموجب قرار وزارى صادر عن وزارة العدل، موضحة أن بعض هؤلاء الأعضاء من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المديريات التعليمية على مستوى كافة المديريات التى يوجد فيها مراكز للدروس الخصوصية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحملة عملها منتصف الشهر الجارى، عقب انتهاء فاعليات منتدى شباب العالم بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ووزارات مختلفة.

 


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

نورا

عيب كدة

يا اخى عندى سؤال محيرنى :- 1- انتى اية عقوبتك انك مش عارف تشوف شغلك ؟ 2- اية عقوبة أولياء الأمور الى بيودوا أولادهم دروس ؟؟ على فكرة انتو الاتنين السبب الحقيقى ...مش المدرس او السنتر على الأقل دى ناس بتشتغل .

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

ليس بغللق مراكز الدروس الخصوصيه وحده .يمكن حل المشكله..ولكن بعقاب المدرسين عقابا رادعا ايضا

😁..ويجب تشديد الحضور والغياب بالمدارس ....ليس للطلاب والتلاميذ فقط..ولكن للمدرسين ايضا..حيث يزوغ المدرسين ويعطون دروسا خصوصيه من الثامنه صباخا وحتى يعد منتصف الليل ..

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه يوسف

البديل أولا

نغلق السناتر وقد اقتربنا من نصف العام ... ولا يوجد مدارس بالمعنى الحقيقى .. ولا يوجد موقع علي الانترنت تابع للوزارة يوفى الغرض ... ولا يوجد قنوات تلفزيونية تعليمية ... ماهو الحل للطلاب الحاليين في الثانويه العامة وقد يتغير مصيرهم بمثل هذه القرارات المتسرعة الغير مدروسة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

يارب ينتهى عصر الدروس الخصوصى ونبدا عصر المدارس التعليميه والتلاميذ المدركة للعلم

خيرا بإذن الله.. انا مؤيد كل خطوات النظام الجديد..بس ياريت فعلا يقدروا يقضوا على الدروس الخصوصية

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