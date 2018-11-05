الاتحاد الأوروبى يعارض إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران

رويترز

قال بيير موسكوفيسى، مفوض الشؤون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبى يعارض قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على إيران.

وقال موسكوفيسى لراديو فرانس إنفو قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق "الاتحاد الأوروبى لا يوافق عليها".

وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات التى كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووى الذى تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وأبرم عام 2015، كما ستضيف 300 تصنيف جديد فى قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك فى إيران.