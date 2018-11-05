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الإمارات تعزز انتاج النفط مع دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:32 ص
الإمارات تعزز انتاج النفط مع دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ أرشيفية
أ ف ب
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أعلنت شركة نفط ابوظبى الوطنية "أدنوك" اكتشاف مصادر جديدة للنفط والغاز، فى مسعى تحقيق الإمارات الاكتفاء الذاتى بشكل كامل، بينما دخلت العقوبات الأمريكية الأثنين ضد إيران حيز التنفيذ.

وأعلنت أدنوك الأحد فى بيان أنها اكتشفت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز وكذلك اكتشاف مليار برميل إضافى من النفط الخام.

وقال البيان أيضا أنه تم اعتماد خطط "زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030".

 

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