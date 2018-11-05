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اضطرابات فى كاليدونيا الجديدة بعد استفتاء على الاستقلال عن فرنسا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:53 م
اضطرابات فى كاليدونيا الجديدة بعد استفتاء على الاستقلال عن فرنسا استفتاء
رويترز
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اندلعت اضطرابات فى كاليدونيا الجديدة اليوم الإثنين بعد أن صوت الأرخبيل الواقع فى جنوب المحيط الهادى ضد الاستقلال عن فرنسا فى استفتاء طال انتظاره.

وتشهد المنطقة توترا عميقا منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال والمعروفين باسم الكاناك وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين مازالوا موالين لباريس.

وتتمتع كاليدونيا الجديدة بالفعل بقدر كبير من الحكم الذاتي ولكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.

وتبعد كاليدونيا الجديدة، التي اكتشفها المستكشف البريطاني جيمس كوك، أكثر من 16700 كيلومتر عن فرنسا وأصبحت مستعمرة فرنسية عام 1853.

 

 


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