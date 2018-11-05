إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكترونى فاشل

أ ف ب

اتهمت إيران إسرائيل الاثنين بشن هجوم الكترونى فاشل على أنظمة اتصالاتها.

وقال وزير الاتصالات الإيرانى محمد جواد آذرى جهرمى على صفحته فى "تويتر" إن إسرائيل التى لديها "تاريخ طويل فى اللجوء إلى الهجمات الالكترونية بما فيها استخدام فيروس "ستاكس نت" حاولت من جديد ضرب البنى التحتية للاتصالات فى إيران".

ويعتقد أن اسرائيل والولايات المتحدة هما الجهتان اللتان تقفان وراء فيروس "ستاكس نت"، الذى اكتُشِف عام 2010 وتسبب بأضرار فى منشآت نووية بإيران.

وقال جهرمى إن "فرقا فنية ومن خلال تحليها بالوعى واليقظة أحبطت هذه المحاولات" مضيفا "سنتابع هذا العمل العدائى لدى الأوساط الدولية".

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات حميد فتاحى أن الفرق الفنية أحبطت عدة محاولات لاختراق أنظمة الاتصالات فى طهران فى وقت مبكر الاثنين.