كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق مبادرة "نحو كفر الشيخ خالية من المؤسسات العلاجية الغير مرخصة" بالتعاون مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام مدير إدارة العلاج الحر، والعاملين بإدارة العلاج الحر، للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى، وإحكام الرقابة على المؤسسات العلاجية الخاصة، عن طريق مسح شامل لجميع المؤسسات العلاجية بالمحافظة، وإدارج جميع المؤسسات العلاجية تحت مظلة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية .

قالت الدكتورة هدير المزين ،المنسق العام للمبادرة ، جاري تفعيل المباردة التي أطلقها المحافظ، حفاظاً على سلامة المرضى، مطالبة بسرعة ترخيص المنشآت الخاصة، حفاظا على مصلحتكم و مصلحة المريض متلقي الخدمة و المصلحة العامة، مؤكدة أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية تقدم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة لانهاء اجراءات الترخيص، كما تذلل العقبات، حرصاً على مصلحة الجميع و المصلحة العليا للوطن وتطبيق القانون.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارًا انضباطيًا بمجازاة 6 ممرضات بالوحدة الصحية بقرية الحوة التابعة للإدارة الصحية ببيلا، ونقلهن خارج نطاق الإدارة الصحية ببيلا، مع توفير البديل لهن وذلك على خلفية تشاجرهن والخروج على مقتضيات وأخلاق العمل الوظيفي،وبناءً على التحقيق من قبل الشئون القانونية بديوان عام المديرية.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة ،على أن هذا القرار جاء بناء على إرساء مبدأ الثواب والعقاب، وأهمية الانضباط الوظيفي وتقدير واحترام الزملاء لبعضهم وعدم التجاوز بالقول أو الفعل، لافتًا إلى أنه لا تهاون مطلقًا مع الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات العامة أو المركزية ، وذلك في إطار رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.