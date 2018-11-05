video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تشكر ترامب بعد دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:42 ص
إسرائيل تشكر ترامب بعد دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ وزير الدفاع الاسرائيلى أفيجدور ليبرمان
أ ف ب
إضافة تعليق

رحّب وزير الدفاع الاسرائيلى أفيجدور ليبرمان بدخول العقوبات الأمريكية على قطاعى النفط والمال الإيرانيين حيّز التنفيذ الاثنين معتبرا أن إعادة فرضها يوجّه ضربة "حاسمة" لأنشطة إيران فى المنطقة.

وقال ليبرمان فى بيان إن "قرار الرئيس (دونالد) ترامب الجرئ هو التغيير الجوهرى الذي كان ينتظره الشرق الأوسط".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلى "بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ إيران فى سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن"، متوجها بالشكر إلى الرئيس الأمريكى.

وتأتى العقوبات الأمريكية الأخيرة والتى وصفتها واشنطن بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" نتيجة لقرار مثير للجدل اتّخذه ترامب فى مايو بالتخلى عن الاتفاق النووى الذى أبرمته الدول الكبرى مع إيران.

وتهدف العقوبات إلى تقليص الصادرات النفطية الإيرانية التى تراجعت منذ مايو بنحو مليون برميل يوميا، وقطع التمويل الدولى عن طهران.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دقت ساعة العقوبات.. واشنطن تنفذ تهديداتها ضد إيران.. حزمة الإجراءات تستهدف الموانئ وقطاعات الشحن والبنك المركزى الإيرانى.. وزير الخارجية الأمريكى: ستترك أثرا بالغا على اقتصاد طهران.. روسيا تتحدى والصين تنتقد

الاتحاد الأوروبى يعارض إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران

الإمارات تعزز انتاج النفط مع دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ

إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلى

أفيجدور ليبرمان

إيران

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة