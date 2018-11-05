إسرائيل تشكر ترامب بعد دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ

أ ف ب

رحّب وزير الدفاع الاسرائيلى أفيجدور ليبرمان بدخول العقوبات الأمريكية على قطاعى النفط والمال الإيرانيين حيّز التنفيذ الاثنين معتبرا أن إعادة فرضها يوجّه ضربة "حاسمة" لأنشطة إيران فى المنطقة.

وقال ليبرمان فى بيان إن "قرار الرئيس (دونالد) ترامب الجرئ هو التغيير الجوهرى الذي كان ينتظره الشرق الأوسط".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلى "بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ إيران فى سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن"، متوجها بالشكر إلى الرئيس الأمريكى.

وتأتى العقوبات الأمريكية الأخيرة والتى وصفتها واشنطن بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" نتيجة لقرار مثير للجدل اتّخذه ترامب فى مايو بالتخلى عن الاتفاق النووى الذى أبرمته الدول الكبرى مع إيران.

وتهدف العقوبات إلى تقليص الصادرات النفطية الإيرانية التى تراجعت منذ مايو بنحو مليون برميل يوميا، وقطع التمويل الدولى عن طهران.