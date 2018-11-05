إحالة 6 متهمين عاملين بإدارتى مطاى التعليمية والصحية للمحاكمة

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية بمطاي بمحافظة المنيا بإحالة 6 متهمين من العاملين بإدارتي مطاى التعليمية والصحية للمحاكمة العاجلة، وهم 2 من معلمي اللغة العربية بإدارة مطاي التعليمية، ومعلم ابتدائي بذات الإدارة، ومعلم تربية رياضية، وأخصائي اجتماعي، وكاتب بإدارة مطاي الصحية، لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق محافظة المنيا محل الاتهام في القضية رقم 1842 / 2013 كلي شمال المنيا في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وباشرت النيابة الإدارية بمطاى تحقيقاتها فى قضيتها رقم 244 أمام عادل العوامري – رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد محمد حسن -نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة، والخاص بمتابعة التصرف الجنائي النهائي قبل عدد 21 متهماً من العاملين بإدارة مطاي التعليمية والإدارة الصحية بمطاي والمتهمين على ذمة القضية رقم 1842/ 2013 جنايات كلي شمال المنيا لحين صدور الحكم.

وتبين صدور حكم محكمة النقض المصرية البات بتاريخ 28/4/2018 قبل المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهم.

وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم، كما أمرت بإرجاء البت في المسئولية التأديبية لعدد 15 متهماً آخرين من العاملين بإدارة مطاي التعليمية أيضاً والصادر ضدهم أحكام غيابية عن ذات الواقعات وذلك لحين صدور الحكم البات قبلهم في الجنايات المنسوبة إليهم في هذا الصدد وفقاً للقانون.