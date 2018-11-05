إحالة 4 مسئولين بمستشفى المطرية للمحاكمة العاجلة بواقعة وفاة طبيبة صعقا

كتب إبراهيم قاسم

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة المهمين فى قضية وفاة طبيبة بمستشفى المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة وتحديد جلسة الغد للمحاكمة أمام محكمة جنح المطرية.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن المستشار نبيل صادق أمر بإحالة كلا من كبير مهندسين بالهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمي وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى والمختص بمتابعة أعمال الصيانة ورئيس شئون المقر بالمستشفى "محبوسين جميعا" إلى المحاكمة العاجلية بجلسة غدا الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر الجارى فى القضية رقم 21820 لسنة 2018 جنح المطرية والمعروفة اعلاميا بقضية "وفاة طبيبة المطرية" بتهمة الأهمال .

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الأهمال فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة تطوير توصيلات المياة والكهرباء بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي مما نتج عنه إصابة الطبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها.