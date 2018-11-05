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إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى محاكمة جنائية عاجلة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:04 م
إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى محاكمة جنائية عاجلة الجانى وابنته والضحية
كتب إبراهيم قاسم
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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم أشرف حامد علي وابنته، و6 متهمين آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة الجنائية في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"قضية طالب الرحاب".
 
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قاموا، إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشف الأخير قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية "خطيبة المجنى عليه وزميلته بإحدى الجامعات الخاصة"؛ ثم قاموا جميعًا بالاشتراك في قتله، وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة، كما قاموا بسرقة ما كان بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.
 
واعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة على مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وتم إحالة المتهمين جميعا محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
 
 

 

 


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