أمريكا تمنح 8 دول إعفاء مؤقت من العقوبات النفطية الإيرانية

رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن الولايات المتحدة منحت ثمانى دول إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها بمواصلة شراء الخام من الجمهورية الإسلامية بصورة مؤقتة.

يأتى ذلك بينما عاودت واشنطن فرض عقوبات على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن الإيرانية.

وبعض الدول الثماني، وهى الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة أوبك.

وقال بومبيو إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيرانى، مما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يوميا.