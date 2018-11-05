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"أليانز" تعلن التأمين على أبطال "البارالمبية" المشاركين فى البطولات الدولية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:23 م
"أليانز" تعلن التأمين على أبطال "البارالمبية" المشاركين فى البطولات الدولية أبطال لاعبى البارالمبية
كتبت - منى ضياء
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أعلنت شركة أليانز، دعم لاعبى "البارالمبية" وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس بأن عام 2018 هو عام متحدى الإعاقة، حيث قامت شركة أليانز بتقديم شهادات تأمين إلى الأبطال المشاركين فى البطولات الدولية في مختلف الرياضات.

وجاءت هذه المبادرة بناءاً على طلب الأبطال لشمولهم فى مظلة التأمين، وتأكيداً من جانب شركة أليانز على استمرارها فى رعاية هؤلاء الأبطال فى ظل الإتفاقية الموقعة بين أليانز واللجنة البارالمبية المصرية، حيث أصبحت أليانز شريك التأمين الرسمى للجنة حتى دورة أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها عام 2020.

ومن جانبه أشار أيمن حجازى، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، إلى أن تقديم شهادات التأمين للاعبين البارالمبيين سيساعد علي توفير تغطية تأمينية لهم وتحفيزهم علي التركيز في تدريباتهم استعداداً لأولمبياد طوكيو وتماشياً مع جهود الدولة للشمول المالى، ومن أجل توفير تغطية تأمينية لفئات المجتمع كافة، بما يتوافق مع إيمان الشركة بأهمية دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ونشر الوعي تجاه هذه القضية من أجل توفير فرص متساوية للجميع.


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