أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 5 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 5-11-2018.

إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى راية القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القاهرة للدواجن، المصرية لصناعة النشا الجلوكوز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، جولدن بيراميدز بلازا، العربية المتحدة للشحن و التفريغ، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العرفة للاستثمارات والاستشارات.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 319 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 55.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.5%، والعرب على 36.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.79%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 712 ألف جنيه، 378.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 345.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16% عند مستوى 12720 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.259 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.114 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.871 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3 بسعر إغلاق 0.249 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.78%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.151 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.21%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 10.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%

- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%