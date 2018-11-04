359 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية للأسواق الخارجية فى 10 أشهر

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة واستطلاع الأراضى بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية، من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، إلى الدول العربية والأجنبية خلال العشرة أشهر الماضية، أعتبارًا من أول يناير إلى نهاية شهر أكتوبر الماضى بلغ 359.3 مليون دولار، وذلك لكميه قدرها 1548648 طن، وبلغت قيمه ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة 9.3 مليون دولار لكميه قدرها 5858 طن فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة 218.6 مليون دولار لكميه قدرها 1255426 طن، والمحاصيل الحقليه 131.3 مليون دولار لكميه قدرها 287200 طن والنباتات الطبيعية والعطرية 66865 دولار لكميه قدرها 163 طن.

ومن جهته أضاف الدكتور فتحى محروس، مدير عام التسويق بمديرية الزراعة أن إجمالى قيمه ما تم تصديره خلال شهر سبتمبر الماضى فقط بلغ 24.2 مليون دولار لكميه قدرها 8080 طن، وقد شملت أصناف من الفول السودانى والسمسم الأبيض ولب جوافة مجمدة وعصير فاكهة متنوعة وعصير برتقال وبصل أخضر، وفراولة مجمدة وملوخية مجمدة وخضروات مجمدة وفاصوليا خضراء ومعجون طماطم، وتم تصديرها إلى دول كل من إيطاليا وسوبر ماركت الاتحاد الأوروبى والأردن وفلسطين وفيتنام ولبنان وانجلترا .