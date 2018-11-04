video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

359 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية للأسواق الخارجية فى 10 أشهر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:22 ص
359 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية للأسواق الخارجية فى 10 أشهر الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستطلاع الأراضى بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق

قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة واستطلاع الأراضى بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية، من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، إلى الدول العربية والأجنبية خلال العشرة أشهر الماضية، أعتبارًا من أول يناير إلى نهاية شهر أكتوبر الماضى بلغ 359.3 مليون دولار، وذلك لكميه قدرها 1548648 طن، وبلغت قيمه ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة 9.3 مليون دولار لكميه قدرها 5858 طن فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة 218.6 مليون دولار لكميه قدرها 1255426 طن، والمحاصيل الحقليه 131.3 مليون دولار لكميه قدرها 287200 طن والنباتات الطبيعية والعطرية 66865 دولار لكميه قدرها 163 طن.

ومن جهته أضاف الدكتور فتحى محروس، مدير عام التسويق بمديرية الزراعة أن إجمالى قيمه ما تم تصديره خلال شهر سبتمبر الماضى فقط بلغ 24.2 مليون دولار لكميه قدرها 8080 طن، وقد شملت أصناف من الفول السودانى والسمسم الأبيض ولب جوافة مجمدة وعصير فاكهة متنوعة وعصير برتقال وبصل أخضر، وفراولة مجمدة وملوخية مجمدة وخضروات مجمدة وفاصوليا خضراء ومعجون طماطم، وتم تصديرها إلى دول كل من إيطاليا وسوبر ماركت الاتحاد الأوروبى والأردن وفلسطين وفيتنام ولبنان وانجلترا .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق أولى رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

حمدى عثمان

محافظ الاسماعيلية

الصادرات الزراعية

الخضروات والفاكهة

المحاصيل الحقلية

النباتات الطبية

الاسواق العربية والاوروبية

مهندس السيد خليل

وكيل وزارة الزراعه بالاسماعيليه




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة