3 مليارات جنيه استثمارات الكهرباء بالطاقة المتجددة.. ومشروعات بقدرة 6900 ميجا

تولى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا لتنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء وخاصة مصادر الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، وذلك بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى بمختلف أنحاء الجمهورية التى تصلح لمثل هذه المشروعات لإنشاء محطات جديدة من الشمس والرياح، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 90%.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن القيادة السياسية تعطى مشروعات الطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا لوضع مصر على خارطة العالم للطاقات المتجددة، مؤكداً تخصيص 76 كيلو مترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد كهرباء من الشمس والرياح، سواء بنفسها أو من خلال طرحها للقطاع الخاص.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى قدرة مشروعات توليد الكهرباء من الرياح سواء التى تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها تصل قدرتها إلى 3340 ميجا وات، لافتاً إلى أن المشروعات المنفذة تصل قدرتها إلى 1000 ميجا وات ما بين 545 ميجا وات من محطة الزعفرانة و460 ميجا وات من جبل الزيت.

وأشار المصدر، إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها الآن تصل قدرتها إلى 370 ميجا وات بخليج السويس وجبل الزيت، مشيرًا إلى مشروعات ما زالت قيد الدراسة بقدرة 700 ميجا وات بخليج السويس وغرب النيل، علاوة على مشروعات مخطط لها بقدرة 1270 ميجا وات.

وأوضح المصدر، أن مشروعات الطاقة الشمسية التى تم تنفيذها والتى ما زالت قيد التنفيذ تصل إجمالى قدرتها إلى 3570 ميجا وات، موضحاً أن هناك 300 ميجا وات تم الانتهاء منهم وربطهم بالشبكة من محطات الكريمات وبنبان وأعلى أسطح المبانى.

وتابع، أن هناك 2000 ميجا وات من الطاقة الشمسية جارى الانتهاء منها، من بينها 1415 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية و600 ميجا وات من القطاع الخاص و26 ميجا وات خلايا شمسية بكوم أمبو.

وأشار المصدر، إلى أن هناك مشروعات بقدرة 1270 ميجا وات قيد الدراسة والتخطيط بغرب النيل والغردقة وكوم أمبو والزعفرانة، مضيفاً أن هناك مشروعات منفذة بمعرفة هيئة الطاقة الجديد والمتجددة بقدرة 1177 ميجا وات وهناك محطات بقدرة 146 ميجا وات.