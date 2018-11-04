video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

20 معلومة عن منتدى شباب العالم بعد انطلاقه فى نسخته الثانية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:30 ص
20 معلومة عن منتدى شباب العالم بعد انطلاقه فى نسخته الثانية منتدى شباب العالم - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

انطلق منتدى شباب العالم، أمس السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن المنتدى:

 

- ينطلق المنتدى فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018.

- يشارك به أكثر من 5000 من 145 دولة.

- يستهدف مناقشة قضايا الشباب فى إطار محاور السلام والإبداع والتنمية.

- ينعقد للمرة الثانية على التوالى.

- الدولة لا تتحمل تكلفة تنظيم منتدى شباب العالم.

- جهات مختلفة ترعى التنظيم منها البنك الأهلى وجامعة المستقبل وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- لا صحة لمشاركة وفود إسرائيلية.

- تم مراعاة تمثيل جميع المحافظات المصرية والفئات الشبابية.

- خرجت فكرة تنظيمه بعد 6 مؤتمرات للشباب دورية برعاية رئيس الجمهورية.

- تم طرح الفكرة رسميًا فى أبريل 2017 بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية.

- واستهدف أن يكون المنتدى دعوة حقيقية للسلام.

- يأتى منتدى شباب العالم كأبرز النتائج الهامه لعام الشباب 2016.

- انعقد المنتدى فى نسخته الأولى بنوفمبر الماضى.

- وشارك فيه أكثر من 3000 شاب حول العالم.

- شملت أبرز نتائج المنتدى الأول تكليف "الخارجية" بتبنى نتائج نموذج محاكاة مجلس الأمن.

- تكليف وزارات الثقافة والآثار والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط بإنشاء مركز للتكامل الحضارى والثقافى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف المصرية: الرئيس يفتتح اليوم الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم.. السيسى: وجود شباب العالم فى مصر يؤكد أننا ضد التطرف والتمييز.. البرازيل تقرر نقل سفارتها إلى القدس.. لطيفة:"أتمنى الغناء مع الكينج والهضبة"

صور.. قبل انطلاق منتدى شباب العالم بمدينة السلام.. السياح فى شرم الشيخ يرفعون شعار "ضحك ولعب ومراجيح" .. طفلة أوكرانية: "بحب المانجو المصرى ونفسى أشوف الهرم".. وسائحة روسية: طفلى يعشق "طبق الكشرى"

منتدى شباب العالم

السيسى

الشباب

دول

البرلمان

افريقيا

منتدى الشباب

الرئيس السيسى




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة