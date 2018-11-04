20 معلومة عن منتدى شباب العالم بعد انطلاقه فى نسخته الثانية

انطلق منتدى شباب العالم، أمس السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن المنتدى:

- ينطلق المنتدى فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018.

- يشارك به أكثر من 5000 من 145 دولة.

- يستهدف مناقشة قضايا الشباب فى إطار محاور السلام والإبداع والتنمية.

- ينعقد للمرة الثانية على التوالى.

- الدولة لا تتحمل تكلفة تنظيم منتدى شباب العالم.

- جهات مختلفة ترعى التنظيم منها البنك الأهلى وجامعة المستقبل وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- لا صحة لمشاركة وفود إسرائيلية.

- تم مراعاة تمثيل جميع المحافظات المصرية والفئات الشبابية.

- خرجت فكرة تنظيمه بعد 6 مؤتمرات للشباب دورية برعاية رئيس الجمهورية.

- تم طرح الفكرة رسميًا فى أبريل 2017 بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية.

- واستهدف أن يكون المنتدى دعوة حقيقية للسلام.

- يأتى منتدى شباب العالم كأبرز النتائج الهامه لعام الشباب 2016.

- انعقد المنتدى فى نسخته الأولى بنوفمبر الماضى.

- وشارك فيه أكثر من 3000 شاب حول العالم.

- شملت أبرز نتائج المنتدى الأول تكليف "الخارجية" بتبنى نتائج نموذج محاكاة مجلس الأمن.

- تكليف وزارات الثقافة والآثار والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط بإنشاء مركز للتكامل الحضارى والثقافى.