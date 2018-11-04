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18طالباً يحصدون جوائز مسابقة القرآن الكريم بجامعة طنطا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:48 م
18طالباً يحصدون جوائز مسابقة القرآن الكريم بجامعة طنطا جانب من المسابقة
الغربية - مصطفى عادل
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أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا أسماء الفائزين بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.

وأوضح جمال حمزة، مدير عام رعاية الشباب، أن المسابقة انقسمت إلى 3 مستويات تم خلالها اختيار 6 طلاب فائزين من كل مستوى، مشيراً إلى حصول الطلاب محمد السيد عثمان ومحمد الجبالى من كلية الهندسة وأسماء خلاف واسماء سلامة وإسراء صالح وآلاء الزيات من كلية الطب على المستوى الأول "حفظ وتجويد القرآن الكريم بأكمله" وحصولهم على جائزة مالية بقيمة 1000 جنيه لكل طالب.

كما حصل على المستوى الثانى "حفظ وتجويد نصف القرآن الكريم" الطلاب مى سلامة وإيمان التراس وعبد الله عبد السلام وندى السودانى وسحر حمودة من كلية الطب وصبرى الدسوقى من كلية الهندسة وحصل كل منهم على جائزة مالية قدرها 500 جنيه، أما المستوى الثالث "حفظ وتجويد ثلث القرآن الكريم" ففاز به الطلاب أسماء التراس وأروى قرمان وياسمين السمدونى من كلية الطب وإبراهيم دحروج من كلية الهندسة وآلاء النافورى من كلية التجارة وأميرة الغندور بكلية طب الأسنان وحصل كل منهم على جائزة مالية قيمتها 300 جنيه.

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