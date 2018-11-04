13 نصيحة لتطبيق إجراءات الأمان فى مزراع الدواجن.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لتطبيق الأمان الحيوى فى مزراع الدواجن لتجنب مخاطر الأمراض الوبائية، خاصة انفلونزا الطيور.

-خصص مدخلا واحدا فقط للأفراد والمعدات والسيارات.

-امنع دخول أى أفراد أو معدات للمزرعة إلا للضرورة.

- لابد من تنظيبف السيارات وتطهيرها جيدا وخصوصا العجلات قبل دخولها.

- جهز الملابس الواقية والأحذية النظيفة لكل زوار المزرعة.

– بناء مخازن المزرعة بجوار السور لتقليل دخول السيارات إلى وسط المزرعة قدر الإمكان .

- قلل عدد العمال فى كل عنبر وامنع حركتهم من عنبر للثانى وألزم العمال باستخدام الملابس والأحذية الواقية الخاص بالعنبر.

– امنع على قدر المستطاع استلاف أو تبديل أى أدوات أو معدات مع أى مزرعة ولو اضطررت لأن تأخذ أى أدوات من مزرعة للأخرى نظفها وطهرها جيدا قبل وبعد الاستخدام.

-لاتشترى ولاتبيع أى طيور من مزرعة مصابة أو اشتبهت فى أى إصابة بلغ فى أقرب إدراة بيطرية.

-تخلص الطيور النافقة بالدفن الصحى أو الحرق "الكامل" مع عدم رمى النافق فى الترع أو المصارف أو على الطرق.

– تجميع السبلة فى العنبر 3 أيام قبل ماتتخلص بطريقة سليمة للقضاء على الأمراض التى فيها .

-تنظيف العنبر بالماء والصابون قبل عمليات النظافة.

-افصل بين الدورتين لمدة 7 أيام لمنع المشاكل المتكررة .

- امنع دخول الطيور البرية أو الفئران عن طريق قفل الشبابيك بالسلك.