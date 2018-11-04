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13 نصيحة لتطبيق إجراءات الأمان فى مزراع الدواجن.. تعرف عليها

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:30 م
13 نصيحة لتطبيق إجراءات الأمان فى مزراع الدواجن.. تعرف عليها دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لتطبيق الأمان الحيوى فى مزراع الدواجن لتجنب مخاطر الأمراض الوبائية، خاصة  انفلونزا الطيور. 

-خصص مدخلا واحدا فقط للأفراد والمعدات والسيارات.

-امنع دخول أى أفراد أو معدات للمزرعة إلا للضرورة.

- لابد من تنظيبف السيارات وتطهيرها جيدا وخصوصا العجلات قبل دخولها.

- جهز الملابس الواقية والأحذية النظيفة لكل زوار المزرعة.

– بناء مخازن المزرعة بجوار السور لتقليل  دخول السيارات إلى وسط المزرعة قدر الإمكان .

- قلل عدد العمال فى كل عنبر وامنع حركتهم من عنبر  للثانى وألزم العمال باستخدام الملابس والأحذية الواقية الخاص بالعنبر.

– امنع على قدر المستطاع استلاف أو تبديل أى أدوات أو معدات  مع أى مزرعة  ولو  اضطررت لأن تأخذ أى أدوات من مزرعة للأخرى نظفها وطهرها جيدا قبل وبعد الاستخدام.

-لاتشترى ولاتبيع أى طيور من مزرعة مصابة أو اشتبهت فى أى إصابة بلغ فى أقرب إدراة بيطرية.

-تخلص الطيور النافقة بالدفن الصحى أو الحرق "الكامل" مع عدم رمى النافق فى الترع أو المصارف أو على الطرق.

– تجميع السبلة فى العنبر 3 أيام قبل ماتتخلص بطريقة سليمة للقضاء على الأمراض التى فيها .

-تنظيف العنبر بالماء والصابون  قبل عمليات النظافة.

-افصل بين الدورتين لمدة 7 أيام لمنع المشاكل المتكررة .

امنع دخول الطيور البرية أو الفئران عن طريق قفل الشبابيك بالسلك.


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