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نهى بكر مديرا تنفيذيا لشعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات المصرية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:49 م
نهى بكر مديرا تنفيذيا لشعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات المصرية صناعة الأسمنت - أرشيفية
كتبت - منى ضياء
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أعلنت شعبة منتجى الأسمنت بغرفة مواد البناء التابعة، لاتحاد الصناعات المصرية، تعيين الدكتورة نهى بكر فى منصب المدير التنفيذى للشعبة والتى تقلدت العديد من المناصب العليا، ومنها مساعد لوزير التعاون الدولى للعلاقات الاقتصادية مع دول الامريكيتين وكندا.

وأسهمت الدكتورة نهى بكر فى العديد من المؤتمرات وورش العمل والبرامج على المستوى المحلى والإقليمى والدولى حيث حازت على جائزة التميز الخاصة من جامعة الدفاع الوطنى فى واشنطن، وجائزة الخريج المتميز من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة نهى بكر، الحاصلة على الدكتوراه فى مجال العلاقات الدولية، والأستاذ المساعد للعلوم السياسية: "أفخر بتعيينى مديرا تنفيذيا لشعبة منتجى الأسمنت والتى تعتبر أحد أهم وأقدم الصناعات الاستراتيجية الكبرى فى مصر، والتى تلعب دورا كبيرا فى مجال الإعمار والتشييد الذى يشهد طفرة كبيرة فى السوق المصرى الآن ويعتبر أحد أهم ركائز التنمية المستدامة فى مصر."

وأضافت الدكتورة نهى بكر: "سنتعاون سويا على تنمية وتطوير صناعة الاسمنت فى مصر والتعامل مع التحديات التى تواجه تلك الصناعة الحيوية لتعزيز فرص الاستثمارات فى هذا القطاع المحورى".

ومما هو جدير بالذكر أن شعبة منتجى الأسمنت كانت قد تأسست فى عام 2013 لتبدأ عملها فى تنمية قطاع صناعة الأسمنت فى مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وكانت الشعبة قد نجحت فى الحصول على العديد من القرارات الداعمة لصناعة الأسمنت فى مصر، وتولى الشعبة اهتماما واسعا بالتواصل مع اجهزة الإعلام، ودعم برامج المسؤلية المجتمعية لمنتجى الأسمنت، والتركيز على صحة وسلامة العاملين بالصناعة والبيئة المتاخمة لهم، كما تواكب وتتابع اخر المستجدات فى الصناعة، واستخدامات الطاقة البديلة.

 


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