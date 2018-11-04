video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 7 من مقاتلى داعش فى غارة جوية بإقليم ننجرهار الأفغانى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:10 ص
مقتل 7 من مقاتلى داعش فى غارة جوية بإقليم ننجرهار الأفغانى الشرطة الأفغانية
أ ش أ
إضافة تعليق

قتل 7 من مقاتلى داعش على الأقل خلال ضربة جوية شنتها قوات أجنبية بإقليم ننجرهار بأفغانستان.
ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن فيلق "سيلاب 201" العسكرى قوله، فى بيان، إن طائرة مروحية تابعة لقوات أجنبية استهدفت مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابى اليوم الأحد فى تمام الساعة (3:30 بالتوقيت المحلى) فى منطقة "نازيان"..ولم يدل الفيلق بمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
وفى سياق منفصل، لقى متمردان اثنان من حركة "طالبان" مصرعهما وأصيب 3 آخرون خلال اشتباك بين قوات الأمن ومقاتلى الحركة فى إقليم "بلخ".
وأوضح مسئولون عسكريون من إقليم بلخ أن الاشتباك بدأ أمس السبت فى قرية "جورتيبا" بمنطقة شامتال، كما أنه تم مصادرة أسلحة للمتمردين خلال الاشتباك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تستضيف الجمعة المقبل محادثات سلام دوليّة حول أفغانستان

عناصر طالبان تسيطر على قاعدة شرطة شمال أفغانستان

تقرير: نصف أفغانستان تحت سيطرة الإرهابيين رغم مليارات واشنطن لكبح التطرف

أفغانستان

الشرطة الأفغانية

داعش

إقليم ننجرهار

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة