مقتل 7 من مقاتلى داعش فى غارة جوية بإقليم ننجرهار الأفغانى

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قتل 7 من مقاتلى داعش على الأقل خلال ضربة جوية شنتها قوات أجنبية بإقليم ننجرهار بأفغانستان.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن فيلق "سيلاب 201" العسكرى قوله، فى بيان، إن طائرة مروحية تابعة لقوات أجنبية استهدفت مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابى اليوم الأحد فى تمام الساعة (3:30 بالتوقيت المحلى) فى منطقة "نازيان"..ولم يدل الفيلق بمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وفى سياق منفصل، لقى متمردان اثنان من حركة "طالبان" مصرعهما وأصيب 3 آخرون خلال اشتباك بين قوات الأمن ومقاتلى الحركة فى إقليم "بلخ".

وأوضح مسئولون عسكريون من إقليم بلخ أن الاشتباك بدأ أمس السبت فى قرية "جورتيبا" بمنطقة شامتال، كما أنه تم مصادرة أسلحة للمتمردين خلال الاشتباك.