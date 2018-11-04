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مقتل 20 مسلحا من طالبان باشتباكات مع الأمن شمال أفغانستان

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:44 م
مقتل 20 مسلحا من طالبان باشتباكات مع الأمن شمال أفغانستان الشرطة الأفغانية
أ ش أ
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قُتل 20 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، بينهم أحد قيادييها البارزين، إثر معارك مع قوات الأمن الأفغانى لدى هجومهم على نقاط تفتيش أمنية فى إحدى قرى إقليم جوزجان شمال أفغانستان.
وقال رئيس مديرية قوشتبه التابعة للإقليم أمين الله - وفقا لوكالة أنباء (بجواك) الأفغانية اليوم /الأحد/ - "إن طالبان هاجمت نقاط تفتيش أمنية بإحدى قرى مديريته الليلة الماضية، واندلعت معارك بالأسلحة النارية بين المهاجمين وقوات الأمن استمرت حتى منتصف الليل، وأسفرت عن مقتل الملا حقيار القيادى البارز فى الحركة ضمن 20 مسلحا".
وأضاف أنه لم تقع إصابات بين قوات الأمن.. فيما أفاد أحد سكان المنطقة بأن الملا حقيار كان ينفذ أعمالا مناوئة للحكومة فى مديريتى درزاب وقوشتبه بإقليم جاوزان ومديرية دولت آباد فى إقليم فارياب.
ومن جانبها، أنكرت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد وقوع الاشتباك، مشيرا إلى أن اثنين من عناصر الحركة قتلا فى مديرية قوشتبه نتيجة انفجار لغم أثناء زراعته.


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