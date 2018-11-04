مقتل 12 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية فى دير الزور

لندن (أ ش أ)

لقى 12 عنصرًا على الأقل من قوات "سوريا الديمقراطية" -المدعومة من واشنطن- مصرعهم، اليوم الأحد، فى هجوم شنه تنظيم (داعش) على أحد مواقعها شرقى سوريا.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان- وفقًا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- أن التنظيم بدأ هجومه بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحارى، استهدفت موقعا لقوات سوريا الديمقراطية بين بلدتى البحرة وهجين، قبل أن يخوض اشتباكات عنيفة، مستغلا تردى الأحوال الجوية فى المنطقة الواقعة فى دير الزور، آخر جيب لمسلحى التنظيم الإرهابى فى سوريا.

وقبل أيام، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية -التى تتألف من مقاتلين أكراد وعرب وتحظى بدعم أمريكى- تعليق عملياتها ضد تنظيم (داعش) مؤقتًا، بسبب تعرضها لهجمات من القوات التركية شمالى سوريا.