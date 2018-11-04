مقابلة آن باترسون وجون ماكين مع خيرت الشاطر.. بأحراز "التخابر مع حماس"

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وفضت المحكمة تقرير مرسل من السفارة الأمريكية يعرض تحديد طلب مقابلة بين خيرت الشاطر وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بمصر قبل انتخاب مرسى.

وعرضت المحكمة حرزا عبارة عن تقرير مترجم والموضوع "طلب تحديد موعد لمقابلة سفير الولايات المتحدة، الراسل مكتب سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة"، إلى خيرت الشاطر، طلب من آن باترسون تحديد موعد مع خيرت الشاطر لمناقشة بعض العلاقات الاقتصادية الثنائية وتحديد طلب الموعد يوم 26 إبريل أو 28 أو 29، يليه رد من خيرت الشاطر بتحديد الموعد فى مكتب 3 مكرم عبيد شقة 8 يوم 29 أبريل 2012".

كما عرضت المحكمة حرزا يحمل عنوان "طلب اجتماع من السيناتور جون ماكين مع المهندس خيرت الشاطر يوم الاثنين 2 يوليو 2012"، وجاء فى مضمونه: "الأستاذ خالد سعد تحية طيبة وبعد، إرفاقا لطلب السيناتور جون ماكين للاجتماع بالمهندس خيرت الشاطر، برجاء العلم أن الوفد يتضمن بالإضافة للسيناتور الشخصيات التالية: كريستان كروز مستشار السيناتور لشئون الأمن القومي، وجيمس للورين مرافق من البحرية الأمريكية للسيناتور، ونائب السفير، وريتشارد مسئول إعداد الزيارة، وأحمد عليبة مترجم من السفارة، والتأكيد أن السيناتور يطلب الاجتماع يوم 5 مايو 2012 الساعة 12 ظهرا.. بانتظار ردكم مع التمنيات بعودة سالمة للمهندس خيرت الشاطر، وتفضلوا بقبول فائق الشكر، أحمد عليبة.. السفارة الأمريكية".

تحديث..

وعرضت المحكمة حرزا عبارة عن مظروف بداخله تفريغ "إميل" مؤرخ 6 يونيو 2012، يبين طلب أحد أعضاء الكونجرس مقابلة محمد مرسى، ويتضمن البريد: "خالد سعد.. تحية طيبة وبعد، نقدم لكم المساعدة فى تواصلى مع حملة الدكتور مرسى فى البداية، وشكرا لكم، اكتب لكم لطلب اجتماع للدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية من طرف السيد ديفيد رئيس لجنة القيم بمجلس النواب الأمريكي والرئيس الجمهوري المشارك في مبادرة مجلس النواب للشراكة الديمقراطية وذلك فى سياق تواجده بالقاهرة، إبان انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، وهو متابع دولي رسمى معتمد من لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن أنه المسئول الأمريكي الوحيد المنتخب والموجود فى مصر لمتابعة الانتخابات، ويود عضو الكونجرس مقابلة السيد الدكتور محمد مرسي يوم الثلاثاء المقبل 12 يونيو ويقترح الساعة الثالثة عصر للاجتماع، وستكون بصحبته سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة آن باترسون والوزير المفوض للشئون السياسية من السفارة الأمريكية مرة أخرى، أقدر لكم المساعدة وأرجو التفضل بتوصيلى مع أحد المسئولين مع حملة الدكتور مرسي لترتيب ما يستجد من تفاصيل، ولكم جزيل الشكر والعرفان، أحمد عليبة سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة تليفون 01225975711"، ودون بالقلم الرصاص فى أسفل الصحيفة أنه ورد فى تحريات الأمن القومي رقم 35112 / ح بشأن فحص العناوين البريدية الخاصة بالمتهمين الثاني محمد خيرت الشاطر والخامس عشر عمار أحمد، والسادس عشر خالد سعد حسنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.