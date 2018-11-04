معلومة × صورة.. اعرف حكاية لقاء الملك فهد بن عبدالعزيز والسادات منذ 42 سنة

كتب ــ محمد عبد العظيم

فى إطار العلاقات التاريخية والطويلة بين مصر والسعودية، لم تنقطع الزيارات الرسمية بين البلدين، حيث زار العديد من ملوك وأمراء السعودية الدولة المصرية، والكثير منهم زارها قبل أن يتولى شئون الحكم، وفى الصورة التالية يظهر الملك الراحل فهد بن عبد العزيز مع الرئيس أنور السادات خلال زيارة رسمية له عام 1976، وكان وقتها الملك فهد وليا للعهد.





وعقب تولى الملك فهد بن عبد العزيز شئون الحكم، 13 يونيو 1982، زار مصر باعتباره ملكا للمملكة أكثر من مرة، ففى 27 مارس 1989 قام الملك فهد بأول زيارة رسمية له للقاهرة بدعوة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وفى 9 أغسطس 1990 كانت ثانى زياراته له للقاهرة للمشاركة باجتماع القمة العربية الطارئ بعد اجتياح الجيش العراقى لدولة الكويت، وفى 29 ديسمبر وصل الملك فهد إلى الإسكندرية فى ثالث زيارة له لمصر للمشاركة فى المؤتمر الثلاثى مع زعيمى مصر وسوريا، ويذكر أن الملك فهد بن عبد العزيز رحل عن عالمنا يوم 1 أغسطس عام 2005، عن عمر يناهز 84 عاما.



