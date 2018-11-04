مصر تستعد لإطلاق حملتها الترويجية الجديدة للسياحة خلال بورصة لندن

كتبت آمال رسلان

بدأ العد التنازلى لانطلاق بورصة لندن للسياحة الدولية WTM، حيث تستعد مصر إلى مشاركة مميزة فى المعرض على المستويين الرسمى والقطاع الخاص، حيث تشارك وزارة السياحة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب الشركات والفنادق ممثلين للقطاع الخاص.

وتمثل بورصة لندن أول مشاركة للتحالف المصرى الدولى للترويج للسياحة المصرية، حيث سيتم الإعلان عن الحملة الترويجية الجديدة للعام 2019، والتى سيتم الاعتماد عليها فى الترويج خلال البورصة، تحت شعار People to People، كما ستتضمن الخطة الترويجية للوزارة الدعاية لكل مقصد سياحى على حدة، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد Branding by Destination.

وقال حسن كمال، المدير التنفيذى لشركة سينرجى الشريك المصرى فى التحالف، إن بورصة لندن حدث استثنائى للتحالف كأول مشاركة له، وللسياحة المصرية التى تمتلك فرصًا كبيرة فى ذلك الحدث العالمى الأبرز فى قطاع السياحة.

وأكد أن التحالف كمسئول عن الترويج للسياحة المصرية، سيستغل البورصة بشكل كامل وفعال لخدمة السياحة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيات وتقنيات حديثة، حيث نستعد بتجهيز الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية فى نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية.