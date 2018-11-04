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محمد معيط يلتقط الصور مع مقدم جلسة رواد الأعمال وشباب تنسيقية الأحزاب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:30 م
محمد معيط يلتقط الصور مع مقدم جلسة رواد الأعمال وشباب تنسيقية الأحزاب الدكتور محمد معيط يلتقط الصور مع مقدم جلسة رواد الاعمال وشباب تنسيقية الاحزاب
كتب محمود العمري
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أشاد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية بجلسة رواد الاعمال ودورهم في النمو الاقتصادي ، مشيدا بمقدم الجلسة علاء مصطفي ، عضو لجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، والتقط الصور مع المشاركين في الجلسة وشباب التنسيقية، وذلك بعد انتهائها بقاعة الأقصر بمنتدي شباب العالم .
 
وشارك فى الندوة  طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة غادة والي ، وزير التضامن ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رواد الأعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية .
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