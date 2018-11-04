محمد معيط يلتقط الصور مع مقدم جلسة رواد الأعمال وشباب تنسيقية الأحزاب

كتب محمود العمري

أشاد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية بجلسة رواد الاعمال ودورهم في النمو الاقتصادي ، مشيدا بمقدم الجلسة علاء مصطفي ، عضو لجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، والتقط الصور مع المشاركين في الجلسة وشباب التنسيقية، وذلك بعد انتهائها بقاعة الأقصر بمنتدي شباب العالم .

وشارك فى الندوة طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة غادة والي ، وزير التضامن ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رواد الأعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية .