محلل: صعود المؤشر الرئيسى للبورصة تصحيح مؤقت داخل الاتجاه الهابط

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن جلسات البورصة المصرية الأسبوع الماضى شهدت عودة الضغوط البيعية حول مستوى 13400 نقطة، وهو ما دفع المؤشر الرئيسى للبورصة للتراجع مجددا إلى مستوى 13200 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع، مضيفة أن مستوى 13400 نقطة يمثل إحدى المستهدفات الارتدادية على المدى القصير إلا أن التحركات الصاعدة الحالية، لا تزال تعد فى إطار عمليات ارتداد تصحيحة مؤقتة داخل الاتجاه الهابط.

وأضافت ميادة أمين، أن المؤشر الرئيسى للبورصة يواجه حاليا مستويات الدعم 13200-13000 نقطة، والتى تنصح بمراقبتها جيدا ومدى نجاح القوة الشرائية فى البقاء أعلاها ليتمكن المؤشر من مواصلة محاولات الارتداد وغير ذلك ستزداد احتمالات تكوين قيعان أقل، وأبقت على رؤيتها المتحفظة، حيث أن المؤشر لا يزال يتحرك فى اتجاه هابط قصير ومتوسط الأجل تحت سيطرة القوة البيعية الأمر الذى يدفعنا للتعامل مع الصعود كارتفاعات مؤقتة إلى أن يثبت أداء المؤشر وأحجام التداولات عكس ذلك.

وتابعت من جانب آخر تمكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من العوده أعلى مستوى 680 نقطة، وهو ما يؤهله لمواصله الصعود إلى مستويات 700 - 710 نقطة على الأجل القصير، وهى منطقة مقاومة هامة، وبوابة صعود لوتيرة أسرع من الارتفاعات فى حالة تأكيد كسرها لأعلى.