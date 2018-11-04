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محافظ القليوبية يعلن استقبال مليون و463 ألف مواطن بمبادرة القضاء على "فيروس سى"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:50 ص
محافظ القليوبية يعلن استقبال مليون و463 ألف مواطن بمبادرة القضاء على "فيروس سى" الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الحملة القومية لفيروس سى، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى سكرتير عام محافظة القليوبية، ورؤساء المدن ومديرى المديريات بالمحافظة، إذ بلغ عدد من تم فحصهم منذ انطلاق المبادرة مليون و 462 ألف مواطن ومواطنة حتى أمس السبت.

 

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، المخطط الذى تعمل المحافظة على تنفيذه منذ بداية الحملة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الحملات، موجها رؤساء المدن بمعاونة مديرية الصحة لتنفيذ المطلوب، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين لحثهم الدائم لإجراء التحاليل المطلوبة للحفاظ على صحتهم والقضاء نهائيا على هذا المرض.

 

ووجه المحافظ بضرورة عمل حملات توعية بالقرى والنجوع والمدن ومشاركة المجتمع المدنى كطرف فعال ومشارك فى جميع الأعمال لنجاح الحملة والتوجه إلى المصانع والورش لأن هذا من حق المواطن وواجب علينا جميعا.

 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة الدكتور حمدى الطباخ، بعمل متابعة لجميع الوحدات الصحية والمستشفيات ومراجعة التراخيص الخاصة لبعض المستشفيات الخاصة مشددا على سلامة المواطنين وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأشار المحافظ، إلى ضرورة عمل نقاط بالمدارس ومراكز الشباب وبجوار المساجد والكنائس بالتنسيق مع مديرية الصحة مع إرسال تقرير يومى، واستعرض المحافظ، المعوقات والمشاكل التى واجهت الحملة ويأتى ذلك تنفيذا للقيادة السياسية وفى ضوء تكليفات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على صحة المواطنين.

 

 

 

 


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