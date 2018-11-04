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محافظ القليوبية لـ"رؤساء المدن": لن أترك أى مسئول مقصر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:04 ص
محافظ القليوبية لـ"رؤساء المدن": لن أترك أى مسئول مقصر اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا اليوم، مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة القمامة، حيث شدد على رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة منظومة رفع القمامة والإشغالات، وعمل فريق عمل للتدخل السريع لإزالة أى تراكمات للقمامة أو الإشغالات، خصوصا السيارات المتهالكة والأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وأكد المحافظ، أن فريق الرصد الميدانى بالمحافظة، يقوم بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة وأى مخالفات ترصد، ولم يتخذ ضدها إجراء فورى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فورا، ولن يترك أى مسئول مقصر يتسبب فى تشويه المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى حضره رؤساء المدن والأحياء، واللواء محمد عبد الوهاب السعدنى السكرتير العام المساعد، للتعليق على عدد من الصور التى تم رصدها من قبل إدارة المتابعة والرصد الميدانى بالمحافظة، والتى اشتملت على تراكمات كبيرة من القمامة والإشغالات وأعمدة الإنارة المائلة ومخالفات سرقة التيار الكهربائى والباعة الجائلين، والبناء على الأرض الزراعية والكافيتريات المخالفة.

ووجه المحافظ فى نهاية الاجتماع، على تلافى تلك السلبيات مشيرا أنه سيتم عقد الإجتماع بشكل أسبوعى.

 

 


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