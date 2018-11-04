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محافظ القاهرة يوجه برفع التعديات الموجودة بمحور جسر السويس

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:16 م
محافظ القاهرة يوجه برفع التعديات الموجودة بمحور جسر السويس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أجزاء من محور جسر السويس، وأصدر تعليماته لرؤساء أحياء عين شمس والنزهة برفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبى الشارع، فى الجزء الواقع بين منطقتى الجراج وعرب الجسر، مع رفع كفاءة الجزر الوسطى للمحور من حيث الإنارة والتشجير وتقليم الأشجار والرصف وتركيب البلدورات ودهانها ، مع سرعة رفع البلدورات المخلوعة والتى تم تجديدها من نهر الطريق لعدم اعاقة الحركة المرورية.
 
 كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان الألف مسكن والذى شهد خلال الأيام الماضية شن حملات مكثفة من احياء النزهة وعين شمس بالتعاون مع مديرية الامن وشرطة المرافق لرفع اشغالات الباعة الجائلين المنتشرة بالميدان ، وتمكنت من اعادة الانضباط للميدان والتصدى لكافة المظاهر السلبية وتحقيق انسياب للحركة المرورية، مؤكداَ على عدم السماح نهائياَ بعودة تجاوزات الباعة الجائلين بالميدان.
 
وكلف المحافظ جهاز هندسة وتخطيط المرور بالتنسيق مع قطاع المرور لوضع وتنفيذ مخطط جديد لإعادة تنظيم مداخل ومخارج وتقاطعات الميدان ، وتنفيذ التعديلات المرورية اللازمة والتى تحقق سيولة مرورية دائمة بالميدان ، على ان  يشمل التخطيط الجديد للميدان وضع وتقسيم حيوى لمسارات موقف السرفيس بميدان الألف مسكن والذى يسع لأكثر من 300 سيارة تخدم خمسة خطوط سرفيس رسمية وتربط  منطقة الالف مسكن بأطراف القاهرة.
 
رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور ، ورؤساء الاحياء المعنيين .
 
 

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