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محافظ الجيزة: الإرهاب يزيدنا قوة وترابط وإصرار على المضى لاقتلاعه

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:49 م
محافظ الجيزة: الإرهاب يزيدنا قوة وترابط وإصرار على المضى لاقتلاعه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان الإرهاب الذي يستهدف الأبرياء والآمنين من أبناء الوطن يهدف إلى زعزعة الاستقرار الذى تنعم به بلدنا.
 
 
وأشار محافظ الجيزة، فى تصريحات اليوم، إلى أن مثل هذه المحاولات ستزيد المصريين من مسلمين ومسيحين قوة وترابط كما ستزيد من الإصرار فى المضى قدما في الجهود المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر وتطهيرها.
 
 
ونعى المحافظ الشهداء والضحايا الذين سقطوا غدرا في الحادث الإرهابي على أتوبيس الرحلات للإخوة الأقباط بجوار دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
 

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