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محافظ البحيرة يشدد على ضرورة متابعة مبادرة القضاء على فيرس سى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:23 م
محافظ البحيرة يشدد على ضرورة متابعة مبادرة القضاء على فيرس سى جانب من الاجتماع
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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بدأ اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والمهندس حازم الاشمونى السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدميه ومسئولى شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا الإرهابى الذى راح ضحيته عدد من الأبرياء المدنيين.

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وأكد اللواء هشام آمنه على قدرة الدولة من خلال تماسك جبهتها الداخلية وصلابة قواتها المسلحه وأجهزتها الأمنيه فى مواصله مسيرة التنميه والتصدى للإرهاب الأسود واقتلاع جذوره والسير فى الدفع بعجله التنميه وتحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن والحفاظ على مقدرات الدولة.

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كما أكد اللواء هشام آمنه  فى كلمته على ضرورة: الإسراع من إنتهاء اجراءات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان وذلك بالتنسيق مع إدارات الأملاك والشئون القانونيه ومجالس المدن والانتهاء من إجراءات فحص الطلبات فى موعد أقصاه نهايه هذا الشهر مشددا على محاسبة المقصرين المتهاونين فى هذا الشأن.

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كما تم التأكيد الإعداد لمسابقة أحسن مدينة وأحسن مركز بنطاق المحافظة وكذا المسابقات التكميلية على مستوى المحافظات ولابد من تكثيف جهود النظافة والحفاظ على البيئة وزياده الإجراءات المتخذه فى هذا الشأن.

وشدد محافظ البحيرة ، تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على المجارى المائية والاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول المتوقعة وعمل خطط ومراجعة المناطق الأكثر عرضه للمخاطر وتفعيل دور المجتمع المدنى فى هذا الشأن والتأهب لانذارات هيئه الأرصاد الجوية ورفع درجه الاستعدادات خاصة داخل الحماية المدنية مشيرا الى انه تم رفع كفاءة نفق شبرا بدمنهور.

 

وأشار إلى التأكيد على متابعة أعمال النظافة خاصة على جانبى خطوط السكه الحديد  المتواجده بمدن ومراكز المحافظة والتشديد على عدم تواجد أى مخلفات صلبة على شريط السكة الحديد وكذا ازاله كافه التعديات على محطات مزلقانات القطارات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتمكين وزارة النقل من تطوير المزلقانات بالشكل القانوني.

كما تم التأكيد على تفعيل إجراءات تحصيل متأخرات وايرادات الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشان بالتنسيق مع النيابات، مسئولية رؤساء الوحدات المحليةبالتنسيق مع مديرى المديريات الخدميه المختصة بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية المتعثرة والإشراف عليها وتذليل ما يعترضها من معوقات ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمنافذ بيع السلع التموينية وخاصة إنتاج مزارع برسيق بأبو حمص من الأسماك.

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كما أكد محافظ البحيرة على قيام رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الرد على المكاتبات الواردة وتكثيف أعمال المتابعة وإسناد الرد لإدارات مختصة من خلال آلية ومنظومة سليمه والإسراع بمعدلات تنفيذ الخطط الاستثماريه والانتهاء منها فى توقيتاتها المحددة لتسهيل الحصول على اعتمادات إضافية حال الانتهاء منها كما حدث من خلال الدفع بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتدعيمها بحوالى 200 مليون جنيه إضافية جديدة.

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وأكد على متابعة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى بالمحافظة واستمرار الأعمال اللازمة لإنجاح المبادرة خلال هذا الشهر لتحقيق المستهدف منها، ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بحسن استثمار الموارد بنطاق مراكزهم وتنميتها واستخدام عائدها فى مشروعات خدمية ذات نفع عام من خلال قرارات سليمة وصائبة تراعى كافة الأبعاد

وواصل المجلس التنفيذى برئاسة اللواء المحافظ متابعة جدول أعماله حيث تم استعراض إنجازات مديريات الخدمات المختلفة خلال الشهر الماضى حيث قام وكلاء وزارات التربيه والتعليم - الصحة - الإسكان - التضامن الاجتماعى - الزراعة - الرى - التموين وإدارات الحمايه المدنية والمرور وشرطة المرافق بعرض تلك الإنجازات .


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