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ماذا يخطط "دعم مصر" للمرحلة المقبلة؟.. نائب رئيس الائتلاف يجيب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:30 ص
ماذا يخطط "دعم مصر" للمرحلة المقبلة؟.. نائب رئيس الائتلاف يجيب ائتلاف دعم مصر
كتب محمد مجدى السيسى
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كشف النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تفاصيل أول اجتماع للمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، لوضع الخطة المبدئية للائتلاف خلال دور الانعقاد الرابع، مؤكداً أن تلك الخطة تضمنت التنسيق بين أعضاء الائتلاف والأحزاب المنضمة داخل الائتلاف، واستطلاعات الرأى حول المشكلات التى تواجه عمل نواب الائتلاف، واستطلاع الرأى عن الخطة التشريعية.

 

وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع استمع إلى وجهة نظر أعضاء المكتب السياسى، فى بعض المشكلات الخاصة بالاتصال والتواصل مع أعضاء الائتلاف، وكذلك طرح بعض الرؤى والأفكار للتعامل مع المشكلات، متابعاً: "أما فيما يتعلق بالخطة التشريعية، فقد تم وضع خطوط عريضة لهذا الدور واعتمدنا على نظام ديمقراطى جديد، يعتمد على استمارات لاستطلاع الرأى بين أعضاء المكتب السياسى".

 

وأشار نائب رئيس الائتلاف، إلى وضع تصور لكل عضو من أعضاء المكتب السياسى لهذا الدور، وخلال المرحلة المقبلة سيتم دراسة كل هذه المقترحات وتنسيقها لوضع خطة لعمل التشريعية النهائية للائتلاف خلال الشهور التالية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يعقد اجتماع مكتب سياسى خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن هذه الخطة بعد اعتمادها فى المكتب السياسى.

 

وبشأن دور الائتلاف بعد انضمام غالبية نوابه لحزب مستقبل وطن، قال أسامة هيكل: "ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف برلمانى الهدف منه تشكيل كتلة أغلبية بالبرلمان، وذلك وفق نص الدستور، فالائتلاف يعمل داخل البرلمان فقط، أما الأحزاب فلها مطلق الحرية أن تعمل وفق برامجها ووفق دورها فى الشارع المصرى خارج البرلمان، وهذه الأحزاب والمستقلين من النواب داخل الائتلاف قد توافقوا على رؤية للعمل الجماعى داخل البرلمان، ويتم الاتفاق مسبقاً داخل الائتلاف بشكل مؤسسى، وبالتالى فإنه لا تعارض أبداً مع عمل الائتلاف وعمل الأحزاب".


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