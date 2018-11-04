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قيادى كردى يؤكد الرد على أى هجوم تركى ضد مناطق شرق نهر الفرات بسوريا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:34 ص
قيادى كردى يؤكد الرد على أى هجوم تركى ضد مناطق شرق نهر الفرات بسوريا قوات البيشمركة
دمشق أ ش أ
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أكد صالح مسلم القيادى الكردى البارز، أن قواتهم لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى هجوم محتمل من أنقرة وقوات سورية، حليفة لها على مناطق شرق نهر الفرات.

جاء ذلك ردا على التوترات الأمنية التى تعيشها المناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية نتيجة التهديدات التركية الأخيرة بشنِ عملية عسكرية برية ضدها، على غرار ما حصل فى مدينة عفرين شمال غربى البلاد قبل أشهر.

ونقلت قناة العربية الإخبارية ، اليوم الأحد ، عن مسلم قوله إن "الأجواء فى مناطق الإدارة الذاتية متوترة قليلا بعد التهديدات التركية المباشرة لها".

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية تأخذ تدابيرها لتتمكن من الرد على أى تهورٍ تركى ، مضيفا "نحن نعتمد على أنفسنا أكثر من اعتمادنا على الآخرين، فلا أحد يقوم بواجبه حين يتعلق الأمر بالأكراد ومناطقهم، هم يتكاسلون فى ذلك ولديهم دوافعهم، لذلك ندافع عن أنفسنا بشكلٍ ذاتى وهو دفاع مشروع".

ووصل مئات المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية ، وهى تحالف فصائل كردية وعربية يوم أمس إلى مناطق شرق نهر الفرات الحدودية مع تركيا بعدما علّقت تلك القوات معاركها مؤقتا ضد تنظيم "داعش" فى شرقى البلاد على الحدود السورية - العراقية.

 


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