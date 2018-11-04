ضبط رنجة فاسدة ومنشطات جنسية غير مسجلة فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عال ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط رنجة غير صالحة للاستهلاك، ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، وسلع تموينية مدعمة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "محمد ص ا" 36سنة صاحب مصنع رنجه ببندر كفرالزيات، وبحوزته 250 كجم رنجه غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 37143 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "عبد الحميد ع" 52 سنة صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص بمنطقة العجيزى أول طنطا، وبحوزته 100 كجم حلوى جافه غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 1770 جنح أمن دولة طوارئ أول طنطا.

وضبط "احمد ا ع" 40 سنة صاحب مخزن لتعبئه المنشطات الجنسيه بدون ترخيص بشارع حافظ وهبى أول طنطا، وبحوزته 800 عبوة منشطات جنسيه غير مسجله بوزاره الصحه ومنتهيه الصلاحيه فى المحضر 33589 جنح قسم أول طنطا، وضبط "حسين ا ا" 47 سنة صاحب محل مقررات تموينيه بقرية شبرا بابل مركز المحلة، وبحوزته 100 كجم سكر تموينى و38 كجم زيت تموينى فى المحضر 62121 جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.