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صور.. وزير النقل يتابع العمل بمحطة قطارات الأقصر ويستقل كابنية جرار 980

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:40 م
صور.. وزير النقل يتابع العمل بمحطة قطارات الأقصر ويستقل كابنية جرار 980 وزير النقل يتابع انتظام العمل بمحطة الأقصر
كتب رضا حبيشى
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استهل  الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء اليوم جولته التفقدية في صعيد مصر لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وانتظام العمل بوسائل المواصلات التابعة لوزارة النقل بتفقد  محطة الأقصر للسكك الحديدية وذلك لمتابعة انتظام العمل بها.
 
وتفقد الوزير الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى بعدد من مسئولي السكة الحديد والفنيين بالمحطة.
 
وشدد وزير النقل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل وتيسير سفر الركاب وعلى انتشار المشرفين بالمواقع المختلفة، وعلى عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية، كما اطمأن على استعداد فرق الصيانة والطوارئ بكافة المناطق  على مستوى الجمهورية. 
 
ثم استقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 980  من محطة الأقصر وحتى محطة إسنا وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج اشارات.
 
ومن محطة إسنا توجه الوزير الى أحد عربات الركاب بالقطار حيث دار حوار مع الركاب حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وأهميتها في نقل ملايين الركاب يوميا حيث أكد الوزير أن التطوير الشامل الذي يحدث في كافة عناصر المنظومة غير مسبوق وأن التعاقدات الجديدة سواء بالنسبة للعربات أو الجرارات أو تحديث نظم الإشارات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة السكك الحديدية.
 
جدير بالذكر أن محطة الأقصر تم تطويرها بتكلفة 5.8 مليون تتكون من عدد 2 رصيف طالع ونازل تم تطويرهم بالكامل بطول 600 متر للرصيف الواحد و تم عمل صيانة ورفع كفاءة مبني المحطة (دهانات – أعمال كهرباء) والمكون من ( إستراحة كبار الزوار – مبني الخزنة – بعض المكاتب ).
 
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