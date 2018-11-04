صور.. قافلة المهاجرين تواصل تقدمها نحو الولايات المتحدة رغم تحذيرات ترامب

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

واصل آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى، مسيرتهم الصعبة من المكسيك فى اتجاه الولايات المتحدة، مستقلين الجزء الخلفى من شاحنات أو سيراً على الأقدام، منذ عدة أيام حيث يشقون طريقهم إلى جزيرة إيسلا من سايولا دى أليمان بالمكسيك .

ولتجنب الطقس الحارّ، انطلقت "قافلة" المهاجرين، ليلا تجاه الولايات المتحدة بالعبور حدود المكسيك فى ولاية تشياباس فى اتجاه مدينة أرياجا، الواقعة على بعد مئة كلم، وهى محطتهم الخامسة فى جنوب البلاد.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لن يأمر بإطلاق النار على قافلة المهاجرين المتوجهة إلى الولايات المتحدة من المكسيك. وأوضح ترامب أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرشقون قوات الجيش بالحجارة سيـعتقلون.

وسار المهاجرون أكثر من عدة أيام على طول الساحل المطلّ على المحيط الهادئ لكن بعضهم فضلوا ركوب شاحنات لتجنّب هذه الرحلة المرهقة.

ويواصل مئات المهاجرين الفرار بالليل والنهار خلال الفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر جواتيمالا والمكسيك، وكانت المكسيك قد نشرت المئات من قوات الشرطة والمروحيات والقوارب على حدودها الجنوبية مع جواتيمالا فى محاولة منها لوقف تدفق قافلة المهاجرين الذين يعتزمون المرور بها وصولا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى.



أحد المهاجرين يسير بصحبة ابناءه



استمرار تدفق المهاجرين ليلا



إصابة أحد المهاجرين عقب سقوطه من شاحنه



المهاجرون يتناولون الأكل خلال مسيرتهم للولايات المتحدة



تقديم الاسعافات لشاب سقط من أعلى شاحنة



رجل يجذب طفله فوق سور خلال رحلته إلى الولايات المتحدة



رجل يحمل طفله



شاحنة تحمل عشرات المهاجرين



عدد من السيدات فى طريقهن إلى أمريكا



عدد من المهاجرين أعلى شاحنة



عدد من المهاجرين فى طريقهم إلى أمريكا



عدد من المهاجرين يفترشون الأرض



قافلة المهاجرين فى طريقها للولايات المتحدة