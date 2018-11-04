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صور..أوغندا تبدأ حملة تطعيم ضد الإيبولا وسط مخاوف من انتقال المرض المتفشى بالكونغو

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور..أوغندا تبدأ حملة تطعيم ضد الإيبولا وسط مخاوف من انتقال المرض المتفشى بالكونغو حملة التطعيم ضد الإيبولا
كمبالا (رويترز)
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تقول أوغندا إنها ستبدأ فى تطعيم بعض من العاملين فى المجال الصحى ضد الإيبولا غدا الاثنين، وسط مخاوف من احتمال انتقال هذه الحمى الفيروسية النزفية من جمهورية الكونغو الديمقراطية التى تواجه تفشيا لهذا المرض.

وتبعد مناطق حدود أوغندا الغربية نحو 100 كيلومتر عن الأماكن التى شهدت تفشيا للإيبولا فى الكونغو، وقالت وزيرة الصحة جين روث اينج إن السلطات ستوفر نحو 2100 جرعة لقاح تغطى الأفراد العاملين بمجال الصحة بالمناطق القريبة من الحدود.

وتقول اينج إن عشرات الآلاف الحدود يعبرون الحدود فى كل من الاتجاهين أسبوعيا للتجارة وللزيارات الأسرية وأغراض أخرى،  وقالت فى مؤتمر صحفى إنه بسبب ذلك "اعتبر خطر انتقال المرض عبر الحدود عاليا جدا ..ومن هنا جاءت ضرورة حماية العاملين فى مجال الصحة بهذا اللقاح"، وأعلنت الكونغو تفشى الإيبولا فى أول أغسطس، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 139 شخصا.

الأطباء المشاركون فى الحملة ضد الايبولا
الأطباء المشاركون فى الحملة ضد الايبولا

 

التطعيم ضد الإيبولا
التطعيم ضد الإيبولا

 

حملة التطعيم ضد الإيبولا
حملة التطعيم ضد الإيبولا

 

حملة تطعيم ضد الإيبولا
حملة تطعيم ضد الإيبولا

 

مصل التطعيم ضد الإيبولا
مصل التطعيم ضد الإيبولا

 

 


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