صحة المنوفية : تدريب 779 مدخل بيانات إستعدادا لمبادرة 100 مليون صحة

المنوفية _ محمد فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية،عن بدء إستعدادتها لاستقبال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة المنوفية والتى سوف تبدأ فى الاول من ديسمبر المقبل.

وبإشراف ومتابعة من مركز معلومات المديرية وتنفيذ مراكز معلومات الإدارات الصحية طبقا لتوجيهات الدكتور نصيف حفناوي العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت متابعة أحمد الضبع مدير مركز معلومات المديرية، تم البدء فى تدريب 779 مدخل بيانات على مستوى المحافظة على البرنامج الخاص بالحملة حيث أنه سوف يعتمد على الأداء إلالكترونى (أون لاين ) فى التحقق شخصية المواطن وتوافر الشروط اللازمة كمستهدف أو غير مستهدف من الحملة وتسجيل بياناته والنتائج التحليل وإرشاده إلى مراكز العلاج.