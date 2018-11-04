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شاهد.. طائرة بدون طيار توثق آثار فيضانات إيطاليا المدمرة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:02 م
شاهد.. طائرة بدون طيار توثق آثار فيضانات إيطاليا المدمرة فيضانات ايطاليا
كتب محمد عبد العظيم
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رصدت كاميرا طائرة بدون طائر الدمار الذي لحق بجزيرة صقلية الإيطالية عقب الفيضانات القوية التي ضربت البلاد، لتكشف عن حجم الدمار التى لحق بالمنطقة بسبب هذه الفيضانات الشديدة.

اجتاحت الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة ايطاليا ما أدى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصًا  خلال هذا الأسبوع، وتدمير مساحة كبيرة من الغابات،  تسبّبت الرياح العنيفة فى ااقتلاع مئات الأشجار فى العديد من المناطق بايطاليا.

وذكرت السلطات الإيطالية أن عمال الإنقاذ في جزيرة صقلية تمكنوا من انتشال تسع جثث من منزل غمرته المياه في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

 

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طائرة بدون طيار

اليوم السابع بلس

ايطاليا

فيضانات ايطاليا




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