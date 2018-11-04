video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. جمهور منتدى شباب العالم يتفاعل مع العروض الفنية "فيديو"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:26 م
شاهد.. جمهور منتدى شباب العالم يتفاعل مع العروض الفنية "فيديو" مسرح شباب العالم
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تفاعل جمهور الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018،  بمدينة شرم الشيخ، مع العروض الفنية على مسرح الشباب العالمى، حيث عرض مجموعة منهم مواهبهم الفنية والتى تعبر عبر فكرهم وثقافاتهم المختلفة، فى تجربة فريدة هى الأولى من نوعها.

ونشر منتدى شباب العالم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"مسرح الشباب العالمى الذى افتتح بالأمس، مكان يستطيع فيه الشباب من جميع أنحاء العالم  الاجتماع، و أتاح الفرصة للفنانين الشباب التعبير عن أنفسهم وسط تفاعل الجمهور بالضحك والغناء والبكاء والتصفيق حيث استمتعوا بليلة لا تنسى".

يذكر أن الرئس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح  الجمعة الماضية مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابى للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافاتهم من خلالها، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوفد: التنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم رسالة طمأنة على أمن مصر

النائب ياسين عبد الصبور يطالب بالترويج للسياحة المصرية فى منتدى شباب العالم

شاهد.. منتدى شباب العالم يطرح أغنية "من كل مكان" عبر قناته على يوتيوب

شاهد.. أبرز أقوال المتحدثين فى جلسات اليوم بمنتدى شباب العالم 2018

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدى الشباب العالمى

شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

World Youth Forum

more of you

اخبار مصر

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اخبار منتدى شباب العالم 2018

جلسات شباب العالم 2018




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة