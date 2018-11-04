شاهد.. جمهور منتدى شباب العالم يتفاعل مع العروض الفنية "فيديو"

كتب هيثم سلامة

تفاعل جمهور الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018، بمدينة شرم الشيخ، مع العروض الفنية على مسرح الشباب العالمى، حيث عرض مجموعة منهم مواهبهم الفنية والتى تعبر عبر فكرهم وثقافاتهم المختلفة، فى تجربة فريدة هى الأولى من نوعها.

ونشر منتدى شباب العالم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"مسرح الشباب العالمى الذى افتتح بالأمس، مكان يستطيع فيه الشباب من جميع أنحاء العالم الاجتماع، و أتاح الفرصة للفنانين الشباب التعبير عن أنفسهم وسط تفاعل الجمهور بالضحك والغناء والبكاء والتصفيق حيث استمتعوا بليلة لا تنسى".

يذكر أن الرئس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح الجمعة الماضية مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابى للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافاتهم من خلالها، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018.