شاهد.. أبرز أقوال المتحدثين فى جلسات اليوم بمنتدى شباب العالم 2018

كتب هيثم سلامة

انطلقت اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ، ومن ضمنها جلسة التعاون الأورمتوسطى - شراكة استراتيجية، وفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى ودور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"منتدى شباب العالم"، عبر فيس بوك، مقتطفات من أهم تصريحات المشاركين خلال الجلسات المختلفة، وهى كالتالى:

1. أسامة بن أحمد جاندى، من المملكة العربية السعودية – عميد كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة

"إن الإعاقة الحقيقية هى عجز المجتمع عن استيعاب وإدماج جميع أعضائه"





2. إسلام أبو على من ذوى القدرات الخاصة، خلال الجلسة الثانية والمتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة.

"تعزيز التواصل أمر لابد منه لتحسين إدماج ذوى الإعاقة فى مجتمعنا"





3. السيد بوسانياس باباجورجيو، ممثل رئيس الوزراء اليونانى والأمين العام لوزارة التعليم اليونية وشئون الشباب خلال جلسة التعاون الأورومتوسطى – شراكة استراتيجية.

"سياسات الهجرة والشباب يجب أن تتشابك ولا يمكن معالجتها بشكل منفصل".





4. السفير إيفان سوركوش ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، خلال جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى.

"فى أعقاب الهجوم الإرهابي في المنيا ، أود أن أعرب عن تضامن ودعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى حربها ضد الإرهاب والتطرف".

5. أحمد الألفى، أحد رواد الأعمال، مؤسس ورئيس جمعية الحرم اليونانى للتكنولوجيا، خلال جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى.

"شركات التكنولوجيا، أهم شركات المصدرة، حيث أن الناس فقط هم المادة الخام التى يحتاجون إليها".





6. سوزان أمات ، الرئيس التنفيذى ومؤسس Venture Hive، خلال جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى.

"الشركات الناشئة العالمية تنمو بشكل أسرع"



7.سانديل شابانجو ، مؤسس شركة Mzansi ، خلال جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى.

"يمكن لأفريقيا أن تكون مركز الشركات الناشئة ، هذه القارة لديها كل الفرص المطلوبة".

8. الدكتور ديفيد هانسون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هانسون روبوتكس ، من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى.

"الذكاء الاصطناعى هو نتيجة لدمج مجالات العلوم المختلفة".





9. دانيال سوسكيند ، خبير اقتصادى من جامعة أكسفورد، خلال جلسة "فرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى.

"الذكاء الاصطناعى لا يحتاج إلى محاكاة العقل البشرى ، بل يساعده على الأداء بشكل مختلف".





10 . أحمد رشاد رياض ، الاتحاد الدولى للاتصالات، خلال جلسة "فرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى.

"مع الذكاء الاصطناعى والرقمنة ، سوف نتجه نحو الاقتصاد العالمى"



