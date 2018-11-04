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سفير السويد بالقاهرة: إدارة المخلفات توفر لمصر مليونى فرصة عمل

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:19 م
سفير السويد بالقاهرة: إدارة المخلفات توفر لمصر مليونى فرصة عمل سفير السويد بالقاهرة يان تيسليف
كتبت: إنجى مجدى
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قال سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، إن مجال إدارة النفايات والمخلفات حيوى وهام  لمصر والعالم، لافتا إلى أنه يوفر نحو مليوني وظيفة.

 

وأضاف، خلال دائرة لقاء جمع خبراء سويديين ومصريين فى مجال ادراة المخلفات والطاقة، الاحد، أن السويد تستورد المخلفات لإعادة تدويرها موضحا أن مخلفات مثل تلك الناتجة عن الطعام يمكن استخدامها فى انتاج أشياء مفيدة.

 

 

اللقاء جاء تحت عنوان (محادثات خضراء: طرق مستدامة لإدارة النفايات)، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأشار "تسليف" إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها عقد مؤتمر فى منزل سفير، لافتا الى أهمية الموضوع، وأضاف إن الاتحاد الأوروبى يعانى من مشكلة المخلفات، حيث يتم إهدار ٢٠٪ من مخلفات لا يتم إستخدامها.

 

وشارك فى اللقاء خبراء من المعهد السويدى وأطراف معنية ومسئولين من الشركات المصرية والسويدية، وممثلي شركات مصرية، واتحاد الصناعات المصرية.

 

 

 


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