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زوج فى دعوى إثبات طلاق: ضربتنى بالقلم بعد 14 يوم زواج لهذا السبب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:31 ص
زوج فى دعوى إثبات طلاق: ضربتنى بالقلم بعد 14 يوم زواج لهذا السبب محكمة الأسرة أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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بعد 14 يوما من زفافهما، قامت زوجة بضرب زوجها بـ"القلم" على وجهه بعد مشاجرة كلامية بينهما، الأمر الذى دفعه إلى الذهاب لمحكمة الأسرة فى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للقيام برفع دعوى إثبات طلاق حملت الرقم 185 لسنة 2018، والتى طالب فيها بتطليق زوجته بعدما أهانته فى أول خلاف بينهما، وقبلت المحكمة الدعوى، وأصدرت حكمها بتطليق الزوجة.

وقال "ربيع م" 29 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إنه اعتمد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية، ووقع اختياره على "ميرفت م" 28 سنة، فتاة من أسرة مناسبة له، بعد أن رشحها له أحد أقاربه، وشعر بأنها سوف تكون شريكة حياته وتقاسمه أفراحه وأحزانه.

وتابع الزوج فى الدعوى، أنه أنهى جميع ترتيبات حفل الزفاف، الذى حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء، وكانت فرحة كبيرة له ولعروسته، وبعد 10 أيام قضاها مع زوجته كانت بمثابة بضعة أيام من شهر العسل، ومدة الإجازة المقررة له من الشركة، لكونه قطاع خاص، وبعد 4 أيام عاد من الشغل، فحدث بينه وبين زوجته نقاشا، احتدت لغته بسبب تركها بمفردها فى المنزل وقضاءه أكثر من 10 ساعات خارج المنزل فى العمل، وتطور النقاش إلى قيامها بإهانته وضربه بالقلم.

وأضاف الزوج فى الدعوى: أن ما قامت به زوجته هو عمل مشين فى حق رجولته، مما دفعه إلى التوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى إثبات طلاق، لاستحالة الحياة بينهما مرة ثانية، ووافقت له المحكمة على الطلاق.

 


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