رئيس جلف تك الإماراتية: جئنا لرد أفضال مصر

كتبت - منى ضياء

أعرب يحيى الجاسمى المديى التنفيذى لشركة "جلف تك سيرتفكيشن" المتخصصة فى منح شهادات الجودة اللازمة للتصدير لأسواق الإمارات والسعودية، عن امتنانه لمصر، مؤكدا أن زيارة شركته لمصر هى "لرد أفضال مصر".

وجاء ذلك خلال مؤتمر غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية اليوم الأحد، لشرح متطلبات الهيئتين الإماراتية والسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك من خلال لقاء مع شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية المتخصصة في منح شهادات الجودة المطابقة والمعايرة والتقييس وغيرها من علامات الجودة الإماراتية والسعودية.

وأضاف الجاسمى فى كلمته للمصدرين المصريين: "اخترنا مصر لعقد هذه الورشة التعريفية لرد أفضال مصر.. أفضال مصر على الأمة العربية كبيرة ومن يحاول حجبها كمن أرهق نفسه بحجب ضوء الشمس عن الغربال، وهذا الاعتراف بجميل مصر يصدح به شعب دولة الإمارات كافة وهو ما علمنا إياه الشيخ زايد الخير".

وشركة "جلف تك سرتفكيشن" هى شركة إماراتية مقرها فى دبي وتتواجد في عدة دول حول العالم ومنها المملكة العربية السعودية وروسيا الإتحادية والهند وباكستان والفلبين وبولندا، وهي شركة معتمدة من مركز الإعتماد الخليجي، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية.