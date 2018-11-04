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رئيس الوزراء الأيرلندى: بريكست يقوض 20 عاما من السلام فى أيرلندا الشمالية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:00 ص
رئيس الوزراء الأيرلندى: بريكست يقوض 20 عاما من السلام فى أيرلندا الشمالية ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندى
لندن /أ ش أ/
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قال رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار ، السبت ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) يقوض 20 عاما من السلام فى أيرلندا الشمالية ويضع العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا على المحك.

يأتى تحذير فارادكار قبل أشهر قليلة من المغادرة المزمعة للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد اللندنية).

وليس فارادكار الصوت السياسى الأيرلندى الوحيد المحذر من مغبة العودة إلى "حدود صعبة"، وما ينذر به ذلك من تهديد لعملية السلام، فى ظل تواتر تقارير حول الاقتراب من التوصل لاتفاق بريطانى مع بروكسل على خطة المساندة المتعلقة بالحدود مع أيرلندا الشمالية.

ويطالب الاتحاد الأوروبى بريطانيا باعتماد مبدأ "المساندة" والذى يضمن استمرار الوضع الحالى فى أيرلندا الشمالية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد والتزام أيرلندا الشمالية بالقوانين الجمركية الأوروبية المعمول بها أيضا فى الجمهورية الأيرلندية، بهدف تسهيل حركة البضائع والأفراد بين شطرى الجزيرة الأيرلندية.

 


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