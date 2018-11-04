دوريات أمريكية فى مناطق الأكراد بشمال سوريا قرب الحدود مع تركيا

أ ف ب

سيّرت القوات الأمريكية الأحد دوريات فى شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أفاد متحدث باسم التحالف الدولى بقيادة واشنطن ومراسل فرانس برس، فى خطوة تأتى بعد أيام من تعرض المنطقة لقصف شنّته أنقرة.

وتشهد هذه المنطقة الحدودية، الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أمريكياً، توتراً متصاعداً بعد تهديد أنقرة بشن هجوم عليها واستهداف الجيش التركى خلال الأيام الماضية مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقرى لقوات سوريا الديموقراطية.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس فى بلدة الدرباسية الحدودية مع تركيا في أقصى محافظة الحسكة، دورية مؤلفة من ثلاث مركبات مدرعة، على متن كل منها 4 جنود أمريكيين بلباسهم العسكرى وعليه العلم الأمريكى.

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولى شون راين لوكالة فرانس برس تسيير "دوريات أمريكية" فى المنطقة بشكل "غير منتظم" ترتبط وتيرتها بتطور "الظروف" الميدانية.

وهذه الدورية هى الثانية التى يتم تسييرها فى المنطقة منذ الجمعة وفق المصدر ذاته.