حكاية نجاح مصنع تونة يصدر منتجاته للخارج بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة

كتب – إسلام سعيد

استمرارا للحلقات التى ينشرها "اليوم السابع" حول قصص نجاح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن محافظة الإسكندرية يواصل عدد من الفتيات تسطير النجاح بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة، ويقمن بتصنيع وتغليف سمك التونة بمصنع أسسه الدكتور هانى المشاوى بالتعاون مع جهاز المشروعات.

فى البداية يقول الدكتور هانى المنشاوى، إنه تلقى دعما خاصا من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القيام بتوسعات فى مصنعه، والجهاز دعمنى تكنولوجيا وفنيا، مضيفا" فى كثير من عملنا نعتمد على الأبحاث العلمية ونحن الآن نصدر لعدد من دول العالم".

قصة نجاح هذا المصنع تعتمد على الخروج بمنتج مؤهل للتداول فى الأسواق، خاصة وأنه منتج غذائى، حيث يعتمد العاملون فى هذا المصنع على استمرار عملية التعقيم بصورة دورية طوال اليوم وارتداء ملابس مخصصة للتعامل مع سمك التونة الذى يتم تعبئته.

وأضاف المنشاوى، أنه بدأ مع جهاز المشروعات بقرض بسيط جدا يبلغ 190 ألف وحاليا حقق نجاحات كبيرة جدا ليصبح إجمالى الاستثمارات الخاصة به قرابة 54 مليون جنيه.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق يوم الخميس 1 نوفمبر على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص التعديل على أن ينشئ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يشكل له مجلس إدارة، يختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.

وبشأن الخدمات غير المالية التى يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة قال نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز أن جهاز المشروعات يساهم فى عمليات تسويق المنتجات، وتقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى، وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات، وتقديم استشارات لتنمية المشاريع، مضيفة"هدفنا التنمية وليس شرط حصول المتقدم لنا على تمويل، وكثير من الأشخاص قمنا بتدريبهم وإعداد الدراسات لهم وحصلوا على تمويلات من مبادرة البنك المركزى وليس من الجهاز، دورى هو خلق مشروع على أرض الواقع سواء تم تمويله من الجهاز أو البنوك، ودربنا قرابة 10 آلاف شخص.