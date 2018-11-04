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جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 من الإخوان المتهمين فى قضية "المغارة"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:30 م
جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 من الإخوان المتهمين فى قضية "المغارة" محكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد  تأجيل محاكمة 3  من عناصر الإخوان متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" وهم "هشام.ع" و"أحمد.س" ومحمد.ف" الى جلسة 4 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

 


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