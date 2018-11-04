جمارك قسطل تضبط محاولتى تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

تمكن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ قسطل البرى، برئاسة بهاء الدين عطية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السودان، تم الإشتباه فى الراكب "ع . أ . خ" وبالعرض على رئيس الوردية الأولى، قرر تشكيل لجنة من إسلام عبد الرحمن عبدالستار ومحمود عبد الرحمن عبد السلام مأمورى الحركة لتفتيش حقائبه، تبين وجود 100 علبة إتش فورميولا و 100 علبة دوكسيبر و100 علبة سيد بروك و100 علبة Faktu و 288 علبة بريزولين و 132علبة ڤينتال و 1000شريط عقار يوريلكس و 300 شريط من عقار Rowatlnex مخفاة بين طيات ملابسه داخل الحقائب، وبلغت التعويضات المستحقة 30 ألف جنيه.

كما اشتبه إسلام عبدالرحمن عبدالستار فى الراكب "م. ط . ص" أحد الركاب القادمين من السودان، سودانى الجنسية الذى حاول إخفاء حقائبه بعيداً عن أعين رجال الجمارك وإدخالها مرة أخرى للأتوبيس لداخل البلاد، وأثناء مواجهته ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك، وتم التفتيش بنفس اللجنة، فتبين وجود 1200 صابع روج 240 علبة مكياج و960 فرشة للعيون وبلغت التعويضات المستحقة 136ألف جنية.

ومن جانبه، قرر على محمد طلبه مدير عام جمارك أسوان، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم 6 و7 لسنة 2018، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبيةـ والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.